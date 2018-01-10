23 января состоится суд по банкротству ХК «Адмирал»
Судебное разбирательство о рассмотрении банкротства хоккейного клуба «Адмирал» состоится 23 января.
Об этом сообщает «Чемпионат».
В сентябре компания «Конкорд-Трэвел» обратилась в арбитражный суд Приморья с иском о признании «Адмирала» банкротом. В октябре требование было поддержано заявителем в полном объёме.
Представитель владивостокской команды ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в связи с возможным урегулированием вопроса в досудебном порядке.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Авангард» в матче регулярного первенства КХЛ.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard