«Адмирал» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Авангард» в матче регулярного первенства КХЛ

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Владивостокский «Адмирал» переиграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Максим Казаков (1-я минута), Денис Вихарев (6-я минута), Владимир Бутузов (15-я минута), Андрей Алексеев (16-я минута) и Кирилл Воронин (47-я минута).

У гостей шайбы забросили Илья Хохлов (20-я минута), Егор Мартынов (34-я и 42-я минуты) и Илья Михеев (49-я минута).

Последняя победа «Адмирала» датирована 18 декабря, когда со счётом 2:1 был повержен «Амур».

Ранее сообщалось, что хоккеист Казионов получил пятиматчевую дисквалификацию за бросок шайбы в арбитра.

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