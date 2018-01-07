Хоккеист Казионов получил пятиматчевую дисквалификацию за бросок шайбы в арбитра

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Казионов дисквалифицирован на пять игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за бросок шайбы в арбитра Николая Акузовского в матче с ярославским «Локомотивом».

«Металлург» одержал победу над соперником со счётом 4:1, а Казионов был удалён до конца матча на 40-й минуте встречи.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Металлурга» Казионова наказание по правилу 550 «ж», п. 1 («Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков») Руководства по судейству сезона-2017/18 — дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут), а также согласно п. 1.28 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ на официальном сайте лиги.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» вывел из обращения игровой номер хоккеиста Гейдука.