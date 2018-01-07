«Колорадо» вывел из обращения игровой номер хоккеиста Гейдука

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» вывел из обращения игровой номер чешского нападающего и бывшего капитана команды Милана Гейдука.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен играл под 23-м номером.

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой».

Гейдук стал шестым хоккеистом «Колорадо» после канадцев Джо Сакика (19-й номер), Патрика Руа (33), Рэя Бурка (77), Адама Фута (52) и шведа Петера Форсберга (21), чей номер был выведен из обращения.

Гейдук провёл в «Колорадо» 14 сезонов, в 2001 году стал обладателем Кубка Стэнли. Он завершил карьеру в 2013 году.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» разгромил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.