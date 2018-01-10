Лучший бомбардир в истории ЧМ Клозе заявил, что футбольный мундиаль в России будет фантастическим

Лучший бомбардир в истории мировых первенств экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Это будет нечто особенное. Мы могли оценить это на Кубке конфедераций. Была великолепная атмосфера на стадионах благодаря большому количеству зрителей. Это будет фантастический чемпионат мира», — цитирует Клозе сайт ФИФА.

По мнению чемпиона мира 2014 года, есть хороший шанс, что его бомбардирский рекорд будет побит. На счету Клозе 16 голов в финальной части ЧМ.

Ранее Клозе продемонстрировал кубок чемпионата мира по футболу 2018 года.