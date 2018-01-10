Определились соперники сборной России по контрольным матчам перед ЧМ-2018 по футболу

Стали известны соперники сборной России по футболу по контрольным матчам в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.
Определились соперники @TeamRussia по контрольным матчам перед @FIFAWorldCup!— Сборная России (@TeamRussia) 10 января 2018 г.
⚽️ 30 мая сыграем в Инсбруке со сборной Австрии @oefb1904
⚽️ 5 июня сыграем в Москве со сборной Турции @MilliTakimlar#ВместеМыКомандаpic.twitter.com/2KjvUXdqUg
30 мая Россия сыграет в гостях со сборной Австрии, а 5 июня примет у себя дома команду Турции.
Контрольные матчи пройдут в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.