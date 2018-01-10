Определились соперники сборной России по контрольным матчам перед ЧМ-2018 по футболу

Стали известны соперники сборной России по футболу по контрольным матчам в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

30 мая Россия сыграет в гостях со сборной Австрии, а 5 июня примет у себя дома команду Турции.

Контрольные матчи пройдут в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.