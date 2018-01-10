Хет-трик Вьетто помог «Валенсии» выйти в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

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«Валенисия» на своём поле одержала разгромную победу над «Лас-Пальмасом» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Победу Валенсии принесли голы Неманьи Максимовича и Лусиано Вьетто, оформившего хет-трик.

По сумме двух встреч подопечные Марселино Гарсии Тораля обыграли своих оппонентов со счётом 5:1 и пробились в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что гол Серхио Агуэро на 92-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Бристолем» в полуфинале Кубка английской лиги.

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