Хет-трик Вьетто помог «Валенсии» выйти в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

«Валенисия» на своём поле одержала разгромную победу над «Лас-Пальмасом» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Победу Валенсии принесли голы Неманьи Максимовича и Лусиано Вьетто, оформившего хет-трик.

По сумме двух встреч подопечные Марселино Гарсии Тораля обыграли своих оппонентов со счётом 5:1 и пробились в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что гол Серхио Агуэро на 92-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Бристолем» в полуфинале Кубка английской лиги.