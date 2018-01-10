Гол Агуэро на 92-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Бристолем» в полуфинале Кубка английской лиги
«Манчестер Сити» одержал победу над «Бристоль Сити» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
«Бристоль» вышел вперёд в концовке первого тайма благодаря голу с пенальти в исполнении Бобби Рида.
После перерыва Кевин Де Брёйне сравнял счёт, а в компенсированное арбитром время Серхио Агуэро принёс «горожанам» победу.
Ответная игра состоится 23 января в Бристоле.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил «Льейду» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.