«Атлетико» разгромил «Льейду» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

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Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Льейдой» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу «матрасникам» принесли голы Янника Феррейры-Карраско, Кевина Гамейро и Витоло.

Общий счёт 7:0 по сумме двух игр позволил «Атлетико» выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что покупка Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, выделенных на трансферы.

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