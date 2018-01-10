«Атлетико» разгромил «Льейду» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании по футболу
Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Льейдой» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Победу «матрасникам» принесли голы Янника Феррейры-Карраско, Кевина Гамейро и Витоло.
Общий счёт 7:0 по сумме двух игр позволил «Атлетико» выйти в четвертьфинал турнира.
Ранее сообщалось, что покупка Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, выделенных на трансферы.
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