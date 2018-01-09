СМИ: Покупка Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, выделенных на трансферы

Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила каталонской «Барселоне» всех средств, которые были в трансферном бюджете клуба на текущий сезон.

Как сообщает Marca, «Барселона» заплатила за бразильца €120 млн. Всего на укрепление состава в нынешнем сезоне с учётом летних трансферов клуб потратил €312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». При этом Неймар был продан за €222 млн, а Кристиан Тельо — за €4 млн.

Издание утверждает, что изначально в трансферный бюджет на этот сезон было заложено €60 млн, следовательно, дефицит средств в нём составляет €26 млн.

Отмечается, что доходы «Барселоны» от проведения домашних матчей и работы клубного музея в последние месяцы уменьшились в связи с непростой политической обстановкой в Каталонии и руководству, вероятно, придётся использовать средства из бюджета на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Коутиньо обратился к фанатам «Ливерпуля» после трансфера в «Барселону».