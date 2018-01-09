Коутиньо обратился к фанатам «Ливерпуля» после трансфера в «Барселону»

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, ставший игроком «Барселоны», объяснил причины ухода из «Ливерпуля».

«Я покинул «Ливерпуль», потому что «Барселона» — это моя мечта. То же самое было в своё время и с «Ливерпулем». Я посвятил этому клубу пять лет жизни. Карьера игрока недолговечна, а играть за «Барселону» — это здорово», — написал Коутиньо в Instagram.

Бразилец также обратился к фанатам английского клуба.

«Надеюсь, что фанаты поймут меня. Мой выбор не отменяет того, что я люблю «Ливерпуль». Этот клуб останется в моём сердце навсегда. Желаю Юргену Клоппу и его команде успехов и радости», — сказал Коутиньо.

Ранее Коутиньо подписал контракт с «Барселоной»