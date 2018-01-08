Коутиньо официально подписал контракт с «Барселоной»
Полузащитник Филиппе Коутиньо подписал контракт с «Барселоной».
8 января состоялась презентация Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» в присутствии президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу.
Соглашение с бразильцем рассчитано до лета 2023 года.
🖊 Done deal! @Phil_Coutinho— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 января 2018 г.
🔵🔴 #CoutinhoDaypic.twitter.com/8djvhmytAO
Ранее сообщалось, что Коутиньо частично оплатит свой трансфер в «Барселону».
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard