Коутиньо официально подписал контракт с «Барселоной»

Полузащитник Филиппе Коутиньо подписал контракт с «Барселоной».

8 января состоялась презентация Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» в присутствии президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу.

Соглашение с бразильцем рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Коутиньо частично оплатит свой трансфер в «Барселону».