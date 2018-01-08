Коутиньо официально подписал контракт с «Барселоной»

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Полузащитник Филиппе Коутиньо подписал контракт с «Барселоной».

8 января состоялась презентация Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» в присутствии президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу.

Соглашение с бразильцем рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Коутиньо частично оплатит свой трансфер в «Барселону».

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