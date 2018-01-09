«Металлург» проиграл «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде уступил братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Победу «Словану» принесли шайбы Юрая Микуша, Ника Эберта, Марека Слободы и Зака Бойчака.

«Металлург» ответил шайбами Войтека Вольски, Никиты Бобряшова и Мэтта Эллисона.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Автомобилиста» попал в больницу после матча с ЦСКА.