Хоккеист «Автомобилиста» попал в больницу после матча с ЦСКА

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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что канадского нападающего Франсиса Паре отвезли в больницу после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Получилось, что Паре травмировался: ему попали клюшкой в глаз. Плохо видит, отвезли в больницу. Нам из-за этого пришлось доигрывать в три звена», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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