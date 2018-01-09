Хоккеист «Автомобилиста» попал в больницу после матча с ЦСКА

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что канадского нападающего Франсиса Паре отвезли в больницу после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Получилось, что Паре травмировался: ему попали клюшкой в глаз. Плохо видит, отвезли в больницу. Нам из-за этого пришлось доигрывать в три звена», — приводит слова Крикунова ТАСС. Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.