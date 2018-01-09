ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский ЦСКА на своём льду одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Победу армейцам принесли шайбы Михаила Григоренко, Сергея Шумакова, Валерия Ничушкина и Ивана Телегина.

«Автомобилист» ответил голом Егора Миловзорова и дублем Анатолия Голышева.

В других матчах игрового дня «Витязь» выиграл у «Лады» (5:1), «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» (3:1), а «Йокерит» всухую переиграл «Трактор» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Амур» обыграл «Барыс» и поднялся в зону плей-офф КХЛ.

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