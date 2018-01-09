Казахстанская модель: Аршавин делает вид, что впервые меня видит

Казахстанская модель Ольга Семёнова в эксклюзивном интервью RT рассказала, что обнимавший её на видеозаписи футболист «Кайрата» Андрей Аршавин не идёт с ней на контакт.

«Я написала Аршавину с просьбой поговорить с его женой о сложившейся ситуации, но он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона. С того дня мы больше не встречались, он ведёт себя так, будто впервые меня видит», — призналась Семёнова в интервью RT.

Ранее Семёнова сообщила, что намерена подать в суд на супругу Аршавина Алису Казьмину за угрозы причинения вреда здоровью.