Гол Овечкина в ворота «Каролины» стал лучшим моментом недели с участием россиян в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала подборку лучших моментов игры с участием россиян на прошедшей неделе.

Лучшим был признан гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с командой «Каролина Харрикейнз».

На втором месте — взятие ворот форвардом «Сент-Луис Блюз» Иваном Барбашёвым, для которого этот гол стал первым в сезоне. На третьей строчке шайба Евгения Малкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является лидером среди претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона.