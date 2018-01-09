Гол Овечкина в ворота «Каролины» стал лучшим моментом недели с участием россиян в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала подборку лучших моментов игры с участием россиян на прошедшей неделе.
Лучшим был признан гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с командой «Каролина Харрикейнз».
На втором месте — взятие ворот форвардом «Сент-Луис Блюз» Иваном Барбашёвым, для которого этот гол стал первым в сезоне. На третьей строчке шайба Евгения Малкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является лидером среди претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона.
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