Главный тренер футбольного клуба «Бристоль Сити» готов выпить самогон с Гвардиолой

Главный тренер футбольного клуба «Бристоль Сити» Ли Джонсон готов выпить самогон с наставником «Манчестера Сити» Хосепом Гвардиолой.

«К сожалению, наш тренер вратарей выпил бутылку вина, предназначавшуюся для встречи с Жозе Моуринью. Мягко говоря, я не очень доволен этим фактом. Наверное, придётся для Гвардиолы достать бутылку самогона или чего-нибудь ещё. А вообще, забудьте про вино. Для меня главное встретиться и пообщаться с такими тренерами», — цитирует Джонсона The Telegraph.

«Бристоль Сити» переиграл в Кубке лиги «Манчестер Юнайтед», которым руководит португальский тренер Жозе Моуринью. В полуфинале «Бристоль» встретится с «Манчестер Сити». Первый матч пройдёт 9 января. Начало в 22:45 мск.

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