СМИ: Российский гроссмейстер Гаврилов перенёс инсульт и находится в тяжёлом состоянии

Чемпион России по шахматам 1992 года Алексей Гаврилов перенёс инсульт на Международном шахматном фестивале в Испании.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналистку Елену Максимову-Климец.

Отмечается, что 57-летний Гаврилов находится в госпитале в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате мира по блицу.