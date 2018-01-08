СМИ: Российский гроссмейстер Гаврилов перенёс инсульт и находится в тяжёлом состоянии
Чемпион России по шахматам 1992 года Алексей Гаврилов перенёс инсульт на Международном шахматном фестивале в Испании.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналистку Елену Максимову-Климец.
Отмечается, что 57-летний Гаврилов находится в госпитале в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате мира по блицу.
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