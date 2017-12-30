Российская шахматистка Гунина заняла второе место на чемпионате мира по блицу

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Российская шахматистка Валентина Гунина стала серебряным призёром чемпионата мира по блицу, который завершился в Саудовской Аравии.

В ходе турнира Гунина набрала 16 очков из 21 возможного, уступив только представительнице Грузии Нане Дзагнидзе (16,5 балла).

Бронзовую награду чемпионата мира по блицу завоевала китаянка Цзюй Вэньцзюнь (14 очков), по дополнительным показателям опередившая россиянку Екатерину Лагно.

Ранее сообщалось, что норвежец Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу.

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