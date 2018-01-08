Кавана заявил, что будет настаивать на возвращении Макгрегора в MMA

Тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что будет настаивать на возвращении своего подопечного к выступлениям в октагоне.

«Рад, что Конор возобновил регулярные тренировки. В его жизни произошло много событий, но, похоже, он переключает внимание на спорт. Думаю, нас ждёт большой год. Пока не знаю, что именно будет происходить, но план формируется. Ждите новостей», — приводит слова Каваны BBC.

Он отметил, что Макгрегор находится в размышлениях относительно своего будущего.

«Хотите знать моё мнение? Я буду настаивать на том, чтобы он вернулся в MMA. Боксёрский опыт — это хорошо, но MMA — моя страсть. Если мне удастся оказать влияние на Конора, то в этом году он выйдет в октагон», — добавил тренер.

Последним на текущий момент поединком Макгрегора в UFC является бой с американцем Эдди Альваресом, который состоялся в ноябре 2016 года и завершился победой действующего чемпиона.

В августе 2017 года ирландец провёл боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером, в котором проиграл.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может быть лишён титула чемпиона в лёгком весе.