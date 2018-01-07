Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью недоволен работой мальчиков, подающих мячи
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство работой мальчиков, подающих мячи на домашнем стадионе «Олд Траффорд».
Специалист считает, что низкая скорость работы бол-боев не позволяет футболистам «Манчестер Юнайтед» проводить быстрые атаки, сообщает The Sun.
Моуриньо после матча Английской премьер-лиги с «Бёрнли» пригрозил, что заменит мальчиков в случае повторения ситуаций.
Ранее Моуринью припомнил наставнику «Челси» Антонио Конте участие в договорных матчах.
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