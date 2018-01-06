Моуринью припомнил наставнику «Челси» Конте участие в договорных матчах
Конте обратил на поведение Моуринью на бровке поля, сравнив его с «клоуном».
Португалец, в свою очередь, признал, что порой допускает ошибки.
«Да, у меня были ошибки в прошлом, когда я стоял у бровки. Постараюсь ошибаться как можно меньше, но этого не избежать. Главное из того, что со мной не случалось и никогда не случится, это дисквалификации за договорные матчи», — цитирует Моуринью Goal.
В 2012 году Конте, в бытность тренером «Ювентуса», был дисквалифицирован на четыре месяца за сокрытие информации о договорных матчах.
Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Петрус Бумаль обвиняется в причастности к договорным матчам.