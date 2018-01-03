Футболист «Урала» обвиняется в причастности к договорным матчам

Болгарский футбольный клуб ЦСКА обвинил полузащитника «Урала» Петруса Бумаля в причастности к договорным матчам.

ЦСКА выступил с заявлением, что у клуба есть доказательства того, что Бумаль контактировал с игроками разных клубов по поводу результатов некоторых матчей армейской команды.

«Не хочу давать ЦСКА возможности клеветать на меня. Эти слова — просто чушь собачья. Для начала: как я мог продать игру, тем более важную? «Лудогорцу» я забивал. В матчах с «Левски» отдавался на 100%, и мы ни разу не проиграли. В этих встречах я был одним из лучших на поле. Какие ещё нужны доказательства?» — цитирует Бумаля «Спорт-Экспресс».

Камерунец отметил, что не понимает, кого имеет в виду ЦСКА, когда заявляет о его контактах по поводу договорных матчей.

«Мои бывшие одноклубники по ЦСКА знают, кто я на самом деле. Болтать можно что угодно, но доказать — клянусь вам — у ЦСКА не получится. Мне самому интересно, с кем я контактировал?» — спросил Бумаль.

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