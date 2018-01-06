Британские СМИ сообщили, что Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018

Известная американская певица Леди Гага может исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Как сообщает британское издание Daily Star, исполнительница уже записала песню и направила её на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Отмечается, что если ФИФА не одобрит композицию в качестве официального гимна турнира, то певица включит её в новый сольный альбом.

Ранее сообщалось, что колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018 в России.