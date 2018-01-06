Норвежская лыжница Венг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Седова — 7-я

Норвежка Хайди Венг одержала победу в гонке с общим стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.