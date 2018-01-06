Норвежская лыжница Венг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Седова — 7-я
Норвежка Хайди Венг одержала победу в гонке с общим стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Венг преодолела дистанцию в 10 км за 9 минут 7,9 секунды. Втрое место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула австрийка Тереза Штадлобер.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая на седьмом месте. Наталья Непряева стала восьмой, Алиса Жамбалова — 13-й, Анна Нечаевская — 14-й, Мария Гущина — 28-й, Яна Кирпиченко — 29-й.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов, несмотря на повреждение, продолжит выступления на «Тур де Ски».
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