Устюгов, несмотря на повреждение, продолжит выступления на «Тур де Ски»
Тренер Магнус Крамер сообщил, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов продолжит выступление на ежегодной многодневной лыжной гонке «Тур де Ски».
«Устюгов готов выйти на старт. У него возникли небольшие проблемы со спиной после падения, но сейчас всё нормально», — приводит слова Крамера ТАСС.
Спортсмен получил травму спины в гонке с общего старта на «Тур де Ски».
Действующий победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов в нынешнем розыгрыше занимает второе место, проигрывая швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды.
Ранее Устюгов опубликовал шутливое видео с Чаком Норрисом по поводу своих падений на «Тур де Ски».
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