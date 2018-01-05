Устюгов опубликовал шутливое видео с Чаком Норрисом по поводу своих падений на «Тур де Ски»

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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пошутил относительно своих падений во время гонки с общего старта на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Устюгов опубликовал видеозапись с кадрами из фильма с участием известного актёра Чака Норриса. Свои падения во время масс-старта он в шутку связал с выстрелами героя кинокартины.

Отмечается, что по ходу масс-старта с Оберстдорфе Устюгов трижды упал.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Устюгов был в ярости после окончания масс-старта.

 

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