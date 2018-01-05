Устюгов опубликовал шутливое видео с Чаком Норрисом по поводу своих падений на «Тур де Ски»

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пошутил относительно своих падений во время гонки с общего старта на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) Янв 4, 2018 at 1:50 PST

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Устюгов опубликовал видеозапись с кадрами из фильма с участием известного актёра Чака Норриса. Свои падения во время масс-старта он в шутку связал с выстрелами героя кинокартины.

Отмечается, что по ходу масс-старта с Оберстдорфе Устюгов трижды упал.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Устюгов был в ярости после окончания масс-старта.