Тренер: Устюгов был в ярости, я не стану повторять то, что он сказал после финиша
«Устюгов был в ярости. Я не стану повторять то, что он сказал после финиша. Его речь содержала много слов, которые нельзя публиковать в прессе. Гонка получилась безумной. Сергей падал трижды, и одно из падений было жёстким — когда произошёл массовый завал с другими россиянами. Он потерял много времени и оказался в роли догоняющего. Выбраться оттуда было невозможно. К последнему подъёму ему удалось выйти на 15-ю позицию, и в тот момент случилось новое падение», — приводит слова Крамера TV2.
Он отметил, что организаторы допустили ошибку, решив провести гонку с общего старта в таких условиях.
«Спортсмены падали и ломали палки. Эта трасса не подходит для масс-старта. Она очень быстрая, на ней есть лишь два небольших подъёма. Было бы разумнее провести спринтерскую гонку, и я не понимаю, почему за весь «Тур де Ски» есть только один спринт. Спринтерская гонка была бы безопаснее для спортсменов. Не помню, когда в последний раз было столько падений», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что Устюгов ударил по рекламному щиту после 28-го места в масс-старте на «Тур де Ски».