Устюгов ударил по рекламному щиту после 28-го места в масс-старте на «Тур де Ски»
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов эмоционально отреагировал на своё 28-е место в масс-старте на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Сразу после финиша Сергей Устюгов выместил всю злость на рекламном щите pic.twitter.com/kMacgfyL2s— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 января 2018 г.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Россиянин занял в гонке с общего старта 28-е место. После пересечения финишной линии россиянин ударил палкой по рекламному щиту.
Ранее сообщалось, что норвежец Эмиль Иверсен одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
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