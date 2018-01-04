Устюгов ударил по рекламному щиту после 28-го места в масс-старте на «Тур де Ски»

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов эмоционально отреагировал на своё 28-е место в масс-старте на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин занял в гонке с общего старта 28-е место. После пересечения финишной линии россиянин ударил палкой по рекламному щиту.

Ранее сообщалось, что норвежец Эмиль Иверсен одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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