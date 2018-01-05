Тотти выступил в цирке и сломал качели

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти выступил в цирке.

41-летний директор «Ромы» принял участие в номере с качелями. Однако при прыжке они не выдержали веса спортсмена и сломались пополам.

Ранее Тотти рассказал, кого считает лучшим футболистом мира — Месси или Роналду.