Тотти выступил в цирке и сломал качели
Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти выступил в цирке.
41-летний директор «Ромы» принял участие в номере с качелями. Однако при прыжке они не выдержали веса спортсмена и сломались пополам.
#Totti e #Ilary fantastici anche al circo! 🤡👏🏻🤹🏻♂️#ASRoma#SerieA #@Totti @IlaryBlasiOF#ForzaRomapic.twitter.com/MqSekDLDvO— Forzaroma.info (@forzaroma) 5 января 2018 г.
Ранее Тотти рассказал, кого считает лучшим футболистом мира — Месси или Роналду.
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