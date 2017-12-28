Тотти рассказал, кого считает лучшим футболистом мира — Месси или Роналду

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти, на протяжении 25 лет выступавший за «Рому», рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом мира — аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

«Футбол сильно изменился. Сегодня футбол — это бизнес. Есть хорошие футболисты, такие как Роналду или Неймар. Бразилец является примером завышенной цены. €250 млн за одного футболиста — это слишком много. Что касается лучшего игрока на сегодняшний день, то номером один я считаю Месси. Только не говорите об этом Криштиану», — приводит слова Тотти Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Месси проходил пешком больше 80% времени матча с «Реалом».