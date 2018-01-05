«Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Исландии
Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон стал футболистом «Ростова».
Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 3,5 года.
Сигурдарсон выступал в чемпионате Норвегии за «Мольде». В 27 матчах прошедшего сезона он забил 16 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ростова» близок к переходу в «Локомотив».
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