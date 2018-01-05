СМИ: «Локомотив» близок к приобретению футболиста «Олимпиакоса» Милича

Защитник греческого «Олимпиакоса» Хрвое Милич может пополнить состав московского «Локомотива».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на SDNA, «Локомотив» является главным претендентом на Милича. Подробности сделки неизвестны.

Ранее Милич выступал за хорватский «Хайдук», шведский «Юргорден», итальянскую «Фиорентину» и российский «Ростов». Цвета «Олимпиакоса» защищает с 2017 года.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов может перейти в турецкий «Бешикташ».