«Филадельфия» победила «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ, Проворов набрал три очка

«Филадельфия Флайерз» на своём льду нанесла поражение клубу «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Филадельфии» отличились Шон Кутюрье (9-я минута), Михаэль Раффль (22-я минута), Уэйн Симмондс (23-я минута), Иван Проворов (27-я и 60-я минуты) и Трэвис Конечны (34-я минута).

На счету Проворова также результативная передача.

У «Айлендерс» голами отметились Кэл Клаттербак (16-я и 33-я минуты), Джон Таварес (47-я минута) и Райан Пулок (55-я минута).

«Айлендерс» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ (44 очка), «Филадельфия» расположилась на 11-й строке (42 балла).

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз», цвета которого защищает россиянин Владимир Тарасенко, прервал восьмиматчевую победную серию клуба «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ.