«Сент-Луис» Тарасенко прервал восьмиматчевую победную серию «Вегаса» в регулярном чемпионате НХЛ
Итоговый счёт встречи — 2:1.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Александр Стин (10-я минута) и Пол Штястны (46-я минута).
У «Вегаса» отличился Эрик Хаула (30-я минута).
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 43 секунды, не отметившись результативными действиями.
Это поражение стало для «Вегаса» первым в последних девяти матчах турнира.
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ (56 очков), «Сент-Луис» расположился на второй строчке (54 балла).
Ранее сообщалось, что шайба Никиты Кучерова не спасла «Тампа-Бэй Лайтнинг» от поражения в матче с «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ.