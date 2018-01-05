«Сент-Луис» Тарасенко прервал восьмиматчевую победную серию «Вегаса» в регулярном чемпионате НХЛ

«Сент-Луис Блюз» на своей площадке переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Итоговый счёт встречи — 2:1.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Александр Стин (10-я минута) и Пол Штястны (46-я минута).

У «Вегаса» отличился Эрик Хаула (30-я минута).

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 43 секунды, не отметившись результативными действиями.

Это поражение стало для «Вегаса» первым в последних девяти матчах турнира.

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ (56 очков), «Сент-Луис» расположился на второй строчке (54 балла).

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Кучерова не спасла «Тампа-Бэй Лайтнинг» от поражения в матче с «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ.