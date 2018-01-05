Шайба Кучерова не спасла «Тампа-Бэй» от проигрыша «Монреалю» в регулярном чемпионате НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях потерпел поражение по буллитам от клуба «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1.

У «Монреаля» отличился Макс Пачьоретти (21-я минута).

В составе «Тампа-Бэй» шайбу забросил Никита Кучеров (22-я минута).

В серии буллитов победу одержал «Монреаль» — 1:0.

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ (61 очко), «Монреаль» расположился на 14-й строчке (38 очков).

Ранее сообщалось, что три очка Александра Радулова помогли «Даллас Старз» переиграть «Нью-Джерси Девилз» в регулярном чемпионате НХЛ.

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