Шайба Кучерова не спасла «Тампа-Бэй» от проигрыша «Монреалю» в регулярном чемпионате НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях потерпел поражение по буллитам от клуба «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1.
У «Монреаля» отличился Макс Пачьоретти (21-я минута).
В составе «Тампа-Бэй» шайбу забросил Никита Кучеров (22-я минута).
В серии буллитов победу одержал «Монреаль» — 1:0.
«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ (61 очко), «Монреаль» расположился на 14-й строчке (38 очков).
Ранее сообщалось, что три очка Александра Радулова помогли «Даллас Старз» переиграть «Нью-Джерси Девилз» в регулярном чемпионате НХЛ.
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