Шайба Кучерова не спасла «Тампа-Бэй» от проигрыша «Монреалю» в регулярном чемпионате НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях потерпел поражение по буллитам от клуба «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.