Три очка Радулова помогли «Далласу» обыграть «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ

«Даллас Старз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Итоговый счёт встречи — 4:3.

В составе «Далласа» отличились Александр Радулов (27-я минута), Бретт Ритчи (32-я минута), Тайлер Сегин (39-я минута) и Маттиас Янмарк (50-я минута).

На счету Радулова также две результативные передачи.

У «Нью-Джерси» голами отметились Брайан Бойл (20-я минута), Тейлор Холл (40-я минута) и Кайл Палмьери (56-я минута).

«Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ (49 очков), Нью-Джерси занимает третье место на Востоке (51 балл).

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз» перенесён на неопределённое время из-за снежного шторма.