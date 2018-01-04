Девушки на улицах выбрали самого красивого футболиста сборной России

Российский футбольный союз (РФС) провёл опрос, определив самого красивого игрока национальной команды России по футболу.

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале РФС.

Опрос проходил на улицах. В ходе него девушкам были представлены фотографии игроков национальной команды. Они должны были вычёркивать по одному футболисту, который не понравился им внешне.

В результате самым красивым игроком сборной России по футболу был признан защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров. Второе место занял форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, третьим стал его одноклубник — нападающий Дмитрий Полоз.

Ранее полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали в блицинтервью RT, кого бы предпочли для своей команды: женщину-массажиста или женщину-тренера.