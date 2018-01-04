«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днём рождения, назвав его Антохой

Футбольный клуб «Спартак» поздравил своего полузащитника Квинси Промеса с 26-летием.

«Сегодня исполняется 26 лет полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу! С днём рождения, Антоха!» — написано в Twitter-аккаунте клуба.

Сегодня исполняется 26 лет полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу!



С днем рождения, Антоха! 💪🎁🎂🎉https://t.co/syVWY6o9COpic.twitter.com/DgSWQsu1jX — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 января 2018 г.

Вторым именем Промеса является Антон.

Ранее футболисты «Локомотива» братья Миранчуки сделали выбор между «Спартаком» и ЦСКА.