«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днём рождения, назвав его Антохой

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Футбольный клуб «Спартак» поздравил своего полузащитника Квинси Промеса с 26-летием.

«Сегодня исполняется 26 лет полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу! С днём рождения, Антоха!» — написано в Twitter-аккаунте клуба.

Вторым именем Промеса является Антон.

Ранее футболисты «Локомотива» братья Миранчуки сделали выбор между «Спартаком» и ЦСКА.

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