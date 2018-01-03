«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», Малкин отдал две результативные передачи

«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал разгромную победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» отличились Фил Кессел (30-я минута), Райан Ривз (32-я минута), Конор Шири (32-я минута), Том Кюнхакль (34-я минута) и Джейми Олексиак (55-я минута). Российский форвард гостей Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

За «Филадельфию» шайбу забросил Джордан Уил (31-я минута).

В других матчах дня «Флорида Пантерз» проиграл «Миннесота Уайлд» со счётом 1:5, «Сан-Хосе Шаркс» в гостях победил «Монреаль Канадиенс» — 4:1, «Колорадо Эвеланш» одержал домашнюю победу над «Виннипег Джетс» — 3:2, а «Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2.

Ранее дубль Александра Овечкина и гол Дмитрия Орлова помогли «Вашингтон Кэпиталз» одолеть «Каролина Харрикейнз» в матче НХЛ.