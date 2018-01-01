Большунов: я вполне доволен сегодняшней гонкой

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Россиянин Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 15 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», прошедшей в швейцарском Ленцерхайде.

«Я вполне доволен сегодняшней гонкой. Всё прошло почти идеально. Мне удалось держать темп и набрать необходимые секунды. Не слишком удовлетворён своим ходом в последние три километра: я устал, и преследователи меня почти догоняли, но я рад, что смог финишировать на третьем месте», — приводит слова Большунова пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее Сергей Устюгов заявил, что во время пасьюта Дарио Колонье удалось уйти в отрыв, который он не смог ликвидировать.

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