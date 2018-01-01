Устюгов: Колонья ушёл в отрыв, и я не смог ликвидировать отставание

Россиянин Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 15 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Ленцерхайде.

«Гонка получилась неплохой. Несмотря на это, я надеялся на более успешный результат. Я старался держаться вместе с Дарио Колонья, но потом он ушёл в отрыв, и я не смог ликвидировать отставание. Я буду продолжать бороться», — приводит слова Устюгова пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее сообщалось, что Колонья выиграл гонку преследования на «Тур де Ски».