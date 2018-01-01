Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне
Россиянка Мария Шарапова преодолела барьер первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.
Шарапова в двух сетах обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску. Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счётом 6:3, 6:0.
Следующей соперницей Шараповой станет американка Элисон Риске.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.
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