Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова преодолела барьер первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Шарапова в двух сетах обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску. Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счётом 6:3, 6:0.

Следующей соперницей Шараповой станет американка Элисон Риске.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.