Теннисистка Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне

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Россиянка Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Российская теннисистка в двух сетах обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Александровой станет румынка Ирина Бегу.

В параллельном матче Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в двух сетах со счётом 6:3, 6:4 уступила китаянке Чжан Шуай.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не пробилась во второй круг турнира WTA в Брисбене.

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