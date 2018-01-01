Теннисистка Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне

Россиянка Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Российская теннисистка в двух сетах обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Александровой станет румынка Ирина Бегу.

В параллельном матче Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в двух сетах со счётом 6:3, 6:4 уступила китаянке Чжан Шуай.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не пробилась во второй круг турнира WTA в Брисбене.