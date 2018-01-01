Теннисистка Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне
Россиянка Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.
Российская теннисистка в двух сетах обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Александровой станет румынка Ирина Бегу.
В параллельном матче Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в двух сетах со счётом 6:3, 6:4 уступила китаянке Чжан Шуай.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не пробилась во второй круг турнира WTA в Брисбене.
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