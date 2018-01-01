Теннисистка Касаткина не пробилась во второй круг турнира WTA в Брисбене

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в австралийском Брисбене.

Российская теннисистка в двух сетах проиграла эстонке Кайе Канепи, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Канепи станет либо австралийка Эшли Барти, либо украинка Леся Цуренко.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире WTA в Шэньчжэне.

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