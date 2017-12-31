Теннисистка Родина не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире WTA в Шэньчжэне

Россиянка Евгения Родина потерпела поражение в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Российская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Китая Дуань Инъин. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 5:7.

Следующей соперницей Инъин станет либо первая ракетка мира румынка Симона Халеп, либо американка Николь Гиббз.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова квалифицировалась в основную сетку турнира WTA в Шэньчжэне.