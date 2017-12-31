Теннисистка Блинкова квалифицировалась в основную сетку турнира WTA Шэньчжэне

Россиянка Анна Блинкова квалифицировалась в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдёт в китайском Шэньчжэне.

В финале квалификации Блинкова обыграла голландку Лесли Керкхове. Встреча продолжалась 48 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу россиянки.

Имя соперницы Блинковой по первому кругу станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что Шарапова узнала свою соперницу по первому кругу турнира WTA в Шэньчжэне.