Шарапова узнала свою соперницу по первому кругу турнира WTA в Шэньчжэне

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Стала известна соперница Марии Шараповой по первому кругу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.

Шарапова в первом круге сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. В случае успеха россиянка встретится с победительницей пары Ирина Бегу (Румыния) — Лю Фанчжу (Китай).

Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии начнёт соревнования матчем с американкой Николь Гиббз. 

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон сказал, что Шарапова способна вернуться в топ-10 в новом сезоне.

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