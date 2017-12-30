Шарапова узнала свою соперницу по первому кругу турнира WTA в Шэньчжэне
Стала известна соперница Марии Шараповой по первому кругу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.
Шарапова в первом круге сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. В случае успеха россиянка встретится с победительницей пары Ирина Бегу (Румыния) — Лю Фанчжу (Китай).
Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии начнёт соревнования матчем с американкой Николь Гиббз.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон сказал, что Шарапова способна вернуться в топ-10 в новом сезоне.
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