Камельзон: Шарапова способна вернуться в топ-10 уже в новом сезоне

Бывший теннисист и заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о перспективах Марии Шараповой в новом сезоне.

«Я рад, что Шарапова справилась с тем сложным периодом, который случился в её жизни. Что сумела вернуться, восстановиться после травм, завоевать титул в Китае и подняться в рейтинге на 59-ю позицию», — приводит слова Камельзона «Советский спорт».

Он отметил, что Шараповой будет непросто — в 30 лет играть сложнее, ведь приходится бороться не только с соперником, но и со своим телом.

«Маше и так непросто справляться со всем тем, что на неё свалилось. А теперь сил становится всё меньше. Путь на вершину будет тяжелее. Но мне кажется, она способна вновь его пройти. Способна вернуться в топ-10 уже в новом сезоне. И, возможно, выиграть крупный турнир», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Шарапова прилетела в Шэньчжэнь для участия в турнире WTA.